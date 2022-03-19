Нурлан Ногаев поручил усилить обратную связь между населением и госорганами

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев во второй день поездки в Тупкараганский район провёл ряд встреч с жителями города Форт-Шевченко, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе отчетной встречи, аким района Айбек Косуаков отчитался о проделанной работе в течение года. Нурлан Ногаев, в свою очередь, ответил на вопросы жителей Тупкараганского района. Населением были подняты вопросы касающиеся обеспечения питьевой водой, сферы здравоохранения, порядка финансирования спортивных соревнований, занятости и тд.

Нурлан Ногаев также проинспектировал состояние сферы здравоохранения Тупкараганского района. По району функционируют 1 поликлиника, 1 больница, 3 врачебные амбулатории и 1 фельдшерско-акушерский пункт. В каждом селе функционируют медицинские амбулатории, центры оказания первичной медицинской помощи, поликлиника на 100 посещений в смену и 2 частные организации здравоохранения. В 2021 году был проведен капитальный ремонт здания туберкулезной больницы, далее его оборудовали под провизорный стационар. Отремонтировано инфекционное и детское отделение, установлено 87 точек снабжения кислородом. Всего в районе 48 врачей, 150 младших медицинских работников.

Далее аким области встретился в активистами района, где были обсуждены вопросы касающиеся трудоустройства, экологии, обеспечения населения питьевой водой и земельных отношений, морпорта и строительства железной дороги. В собрании, помимо активистов, приняли участие руководители местных исполнительных органов, ветераны и другие ответственные лица.

Нурлан Ногаев отметил, что поднятые на совещании вопросы будут последовательно решаться в зависимости от приоритетов.

«Мы должны углубить связь между исполнительными органами и населением. Это поручение отображено в Послании Президента страны Касым-Жомарта Токаева. При принятии определенных мер важно учитывать запросы и чаяния населения. В целях реализации поручений Главы государства мы также часто проводим встречи с трудовыми коллективами, жителями сел, городов, районов и области. Это позволит своевременно узнавать и решать проблемы в регионе. Подобные встречи уже успели показать свою эффективность. Также у нас действует чат-канал в приложении Telegram, в котором уже присутствует 9 тысяч человек. Мои коллеги и я лично каждый день отвечаем на вопросы населения. Это хороший инструмент обратной связи», - отметил аким области.

В молодежном ресурсном центре Нурлан Ногаев также провел встречу с молодежью Тупкараганского района в свободном формате. В ходе собрания он рассказал о проводимой в области работе и ответил на вопросы присутствующих. Молодежь выразила благодарность акиму области за поддержку и пожелали продуктивной работы. Нурлан Ногаев отметил, что местные исполнительные органы готовы оказывать всемерную поддержку молодежным инициативам.

Напомним, Нурлан Ногаев поручил разъяснить фермерам, как получить субсидии от государства.