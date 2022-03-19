Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Нурлан Ногаев поручил усилить обратную связь между населением и госорганами

    19 Марта 2022, 23:51

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев во второй день поездки в Тупкараганский район провёл ряд встреч с жителями города Форт-Шевченко, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе отчетной встречи, аким района Айбек Косуаков отчитался о проделанной работе в течение года. Нурлан Ногаев, в свою очередь, ответил на вопросы жителей Тупкараганского района. Населением были подняты вопросы касающиеся обеспечения питьевой водой, сферы здравоохранения, порядка финансирования спортивных соревнований, занятости и тд.

    Нурлан Ногаев также проинспектировал состояние сферы здравоохранения Тупкараганского района. По району функционируют 1 поликлиника, 1 больница, 3 врачебные амбулатории и 1 фельдшерско-акушерский пункт. В каждом селе функционируют медицинские амбулатории, центры оказания первичной медицинской помощи, поликлиника на 100 посещений в смену и 2 частные организации здравоохранения. В 2021 году был проведен капитальный ремонт здания туберкулезной больницы, далее его оборудовали под провизорный стационар. Отремонтировано инфекционное и детское отделение, установлено 87 точек снабжения кислородом. Всего в районе 48 врачей, 150 младших медицинских работников.

    Далее аким области встретился в активистами района, где были обсуждены вопросы касающиеся трудоустройства, экологии, обеспечения населения питьевой водой и земельных отношений, морпорта и строительства железной дороги. В собрании, помимо активистов, приняли участие руководители местных исполнительных органов, ветераны и другие ответственные лица.

    Нурлан Ногаев отметил, что поднятые на совещании вопросы будут последовательно решаться в зависимости от приоритетов.

    «Мы должны углубить связь между исполнительными органами и населением. Это поручение отображено в Послании Президента страны Касым-Жомарта Токаева. При принятии определенных мер важно учитывать запросы и чаяния населения. В целях реализации поручений Главы государства мы также часто проводим встречи с трудовыми коллективами, жителями сел, городов, районов и области. Это позволит своевременно узнавать и решать проблемы в регионе. Подобные встречи уже успели показать свою эффективность. Также у нас действует чат-канал в приложении Telegram, в котором уже присутствует 9 тысяч человек. Мои коллеги и я лично каждый день отвечаем на вопросы населения. Это хороший инструмент обратной связи», - отметил аким области.

    В молодежном ресурсном центре Нурлан Ногаев также провел встречу с молодежью Тупкараганского района в свободном формате. В ходе собрания он рассказал о проводимой в области работе и ответил на вопросы присутствующих. Молодежь выразила благодарность акиму области за поддержку и пожелали продуктивной работы. Нурлан Ногаев отметил, что местные исполнительные органы готовы оказывать всемерную поддержку молодежным инициативам.

    Напомним, Нурлан Ногаев поручил разъяснить фермерам, как получить субсидии от государства.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Акимат Мангистауская область Регионы Казахстана Общество Нурлан Ногаев
    Новости по теме
    Новости по теме
    Рекордную сумму в 27 млрд тенге выделили в этом году на ремонт дорог в Павлодарской области
    Как акимат Алматы будет решать проблему с водой на Каменском плато
    Более 24 тысяч человек планируют трудоустроить в СКО до конца года
    На 16% снизился уровень общей смертности в СКО - Айдарбек Сапаров
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски