Нурлан Ногаев поручил разъяснить фермерам, как получить субсидии от государства

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Бейнеуском районе, под председательством Нурлана Ногаева состоялось выездное кустовое совещание, посвященное развитию сельскохозяйственной отрасли региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В совещании приняли участие руководители государственных органов, курирующие отрасль заместители акимов городов и районов, ветераны, предприниматели и др.

В ходе двухчасового совещания заместители акимов районов и городов, ответственные за сельское хозяйство, выступили с докладами о проделанной работе за прошлый год и доложили о мероприятиях, запланированных на 2022 год.

На сегодняшний день государством оказывается большая поддержка отраслей животноводства, земледелия и агропромышленного комплекса.

В текущем году в области по направлению животноводства запланировано выделить 579,7 млн тенге субсидий. Финансовая помощь направлена на удешевление стоимости кормов маточного поголовья сельскохозяйственных животных, мясное и мясо-молочное скотоводство, овцеводство, птицеводство, яичную отрасль, производство и переработку кобыльего, верблюжьего молока.

Предоставляется также финансовая поддержка на стоимость услуг по подаче воды для земледелия, субсидирование стоимости удобрений, субсидирование повышения продуктивности аквакультуры и качества продукции.

По направлению инвестиционного субсидирования в дорожную карту по реализации инвестиционных проектов агропромышленного комплекса в Мангистау на 2022-2025 годы включено 19 инвестиционных проектов стоимостью 139,5 млрд тенге.

В том числе на 2022 год на общую сумму 2,4 млрд тенге планируется реализация восьми проектов. В результате ожидается создание более 200 новых рабочих мест.

Глава региона поручил уполномоченным органам проводить масштабную работу по разъяснению механизма получения субсидирования среди фермеров, отметив что в 2022 году объем субсидирования отрасли животноводства вырос пять раз по сравнению с прошлым годом.

В области функционируют 2 833 крестьянских хозяйства, занимающихся животноводством и 145 крестьянских хозяйств, работающих в отрасли растениеводства. По словам руководителя областного управления сельского хозяйства Казбека Ташимова, в ветеринарной сфере есть ряд актуальных вопросов. В целях улучшения проведения ветеринарных профилактических и диагностических мероприятий необходимо закупить специальный автотранспорт и компьютерное оборудование в 47 сельских округах.

По итогам совещания глава региона дал ряд конкретных поручений ответственным лицам.