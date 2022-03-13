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    Нурлан Ногаев поручил привлечь инвесторов для запуска зернокомбината в Бейнеуском районе

    13 Марта 2022, 16:38

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев в ходе поездки в Бейнеуский район ознакомился с состоянием социальных объектов в селах Тажен, Акжигит, Сынгырлау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В первую очередь глава региона посетил зерновой терминал Бейнеу, который в данное время не функционирует, ввиду того что прежние владельцы предприятия прекратили свою деятельность в 2018 году в связи с кредиторской задолженностью. Нурлан Ногаев встретился с представителями банка и отметил необходимость привлечения инвестора для возобновления работы крупного предприятия, с мощностью 90 тыс. тонн муки и 30 тыс. тонн кормов в год. По словам представителей банка, комбинат готов к работе, на нем осталось все необходимое оборудование.

    Нурлан Ногаев также провел встречу с жителями села Толеп. В ходе собрания Нурлан Ногаев рассказал о проводимой в области работе и ответил на вопросы жителей. Больше всего жителей села интересовало решение вопросов занятости, ремонта дорог, строительства школы и спортивной площадки. Аким области отметил, что эти вопросы будут последовательно решаться в зависимости от приоритетов, и по просьбам жителей поручил ответственным лицам рассмотреть и проработать вопрос строительства новой школы и спортивной площадки в селе.

    На сегодняшний день в районе 24 школы, в том числе 6 школ - детских садов. Всего в них обучается 18 918 человек. В районе есть две школы, которые функционируют в три смены. В целях решения данного вопроса в июне прошлого года в селе Бейнеу началось строительство пристройки в общеобразовательной школе на 312 мест. Ожидается, что строительство нового объекта завершится в этом году. Кроме того, начато строительство отдельно стоящего учебного корпуса на 312 мест в общеобразовательной школе «Атамекен» в Бейнеу.

    В ходе визита аким области ознакомился с работой карьеров по добыче камня-ракушечника на территории района. В Бейнеуском районе из 32 зарегистрированного карьера по добыче ракушечника функционируют 22, также работают 2 из 13 карьеров по добыче щебня. В этой отрасли занято около 400 жителей района. С начала года добыто 485,3 тыс. кубометров ракушечника и 43,5 тыс. кубометров щебня.

    Нурлан Ногаев также ознакомился с деятельностью таможенного поста, расположенного в селе Тажен, на границе Казахстана и Узбекистана. Стоит отметить, что пост во время пандемии временно приостановила свою работу. В результате чего в настоящее время через него пропускают исключительно грузовые машины. В целом, пропускная способность поста - 200 грузовиков, 150 легковых автомобилей и 2500-3000 физических лиц в сутки.

    Аким области ознакомился с состоянием школ, детских садов, объектов культуры и здравоохранения в населенных пунктах Тажен, Акжигит, Сынгырлау.

    В Бейнеуском районе функционирует 11 организаций здравоохранения. В каждом селе, в зависимости от численности населения и потребности имеются врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские и медицинские пункты. Всего в районе имеется 1 центральный стадион, 2 спортивных комплекса, плавательный бассейн «Каспий». Помимо этого, функционируют 31 спортивный зал и 32 открытые спортивные площадки. На сегодняшний день в творческих кружках участвуют 1294 детей, а в спортивных секциях занимаются 1680 человек.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Акимат Строительство Экономика Мангистауская область
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