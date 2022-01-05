Нурлан Ногаев обратился к жителям Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев обратился к жителям региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые мангистауцы! Сегодня ночью в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева объявлено чрезвычайное положение в Мангистауской области и городе Алматы. Утром Касым-Жомарт Кемелевич провел совещание с руководителями Правительства и государственных органов.

В ходе совещания даны конкретные поручения в целях разрешения сложившейся ситуации в кратчайшие сроки, которые станут выгодными для обеих сторон. В настоящее время граждан, которые по незнанию или по разным причинам принимают участие в подобных мероприятиях, попросят вернуться домой, не поддаваясь на провокации. Если сейчас они добровольно вернутся, то в рамках действующего закона никакие меры не будут приниматься. С нашей стороны обращаю внимание, что все действия необходимо осуществлять и держать под строгим контролем в рамках действующего закона», - обратился Нурлан Ногаев.

«Мы со своей стороны сосредоточимся на скорейшем разрешении сложившейся ситуации и обеспечении стабильности в рамках поручений Главы государства, а также на вопросах недопущения угрозы здоровью и жизни граждан», - подчеркнул аким.

Также, по словам Нурлана Ногаева, в соответствии с поручением Касым-Жомарта Токаева даны поручения касательно организации вопросов защиты на гражданских и военных объектах и недопущению каких-либо помех в работе на данных объектах.

Напомним, что Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы.

Позже опубликовали текст Указа «О введении чрезвычайного положения в Мангистауской области».

В связи с обострением ситуации и в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы с 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года.