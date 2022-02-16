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    Нурлан Ногаев о безработице в Мангистау: Есть те, кто злоупотребляет служебными полномочиями

    16 Февраля 2022, 18:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев прокомментировал вопросы занятости населения в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Да, в регионе существует проблема безработицы. Но проблема решается в рамках государственных программ. Точно так же всех мангистаусцев или жанаозенцев нельзя устроить на работу в нефтегазовую отрасль. В свое время совместно с акиматом области, АО «КазМунайГаз» и местными нефтегазоперерабатывающими компаниями был разработан и принят алгоритм приема на вакансии. Со временем алгоритм показал свою эффективность. Мы будем продолжать работу в этом направлении», - сказал Нурлан Ногаев на онлайн-пресс-конференции.

    Также глава региона отметил наличие проблем с трудоустройством в регионе.

    «Иногда бывает так, что конкурс на вакансию не проходит открыто. Или есть моменты, когда ответственные лица злоупотребляют своими служебными полномочиями. Поэтому мы будем пересматривать вышеупомянутый алгоритм трудоустройства и держать вопрос в центре внимания. Таким образом мы обеспечим прозрачность в трудоустройстве», - сказал Нурлан Ногаев.

    Аким заверил, что в первую очередь будут трудоустроены граждане, официально зарегистрированные в центре занятости.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Акимат Занятость Другие государственные органы Мангистауская область Общество Трудоустройство
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