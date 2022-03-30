Нурлан Ногаев: Мы должны обеспечить прозрачность и открытость в деятельности госорганов

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Актау состоялась девятая сессия Мангистауского областного маслихата седьмого созыва. В ней приняли участие аким области Нурлан Ногаев, его заместители, руководители областных управлений и департаментов, акимы городов, районов и секретари маслихата, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В первую очередь, с отчетом о проделанной работе областного маслихата выступил секретарь областного маслихата Нури Тумышев.

Далее слово было предоставлено председателю постоянной комиссии областного маслихата Марату Себасову. Он рассказал о социальных вопросах и проблемах законности и правопорядка. Выслушав его, областной маслихат порекомендовал усилить контроль за решением вопросов, поступающих от избирателей, продолжать активное участие в подготовке вопросов, рассматриваемых на сессиях и заседаниях постоянной комиссии.

Помимо этого, заместитель акима области Алимухаммед Куттымуратулы доложил об изменениях, внесенных в параметры областного бюджета.

По его словам, уточнение данного бюджета направлено на погашение кредиторской задолженности, сложившейся по итогам 2021 года, реализацию мероприятий, предусмотренных дорожной картой предвыборной программы партии «Аманат» и Комплексным планом социально экономического развития области, а также оперативных мероприятий местного бюджета.

«Как известно, в 2021 году возникла проблема с недостаточностью доходов местного бюджета для покрытия расходов. Таким образом, по итогам 2021 года образовалась кредиторская задолженность. Общий объем кредиторской задолженности составил 6,1 млрд.тенге», - добавил Алимухаммед Куттымуратулы.

Что касается второго направления уточнения бюджета, это связано с реализацией мероприятий, предусмотренных в рамках Дорожной карты предвыборной программы партии и Комплексного плана области. Для финансирования отдельных мероприятий будет предложено выделить 1,1 млрд. тенге. Средства будут направлены на обеспечение питьевой водой 12 сельских населенных пунктов, в соответствии с поручением Президента. На установку опреснительных установок и приобретение насосов в 7 селах требуется 225 млн. тенге. Эти проекты будут реализованы в селах Акшукыр, Акмая, Боздак, 15 станция, Киякты, Тиген и Тасмурун.

Следующим важным направлением является восстановление и реконструкция колодцев. С этой целью на реконструкцию колодцев в селах Жынгылды, Шайыр, Когез-Акмыш, Шебир и Онды выделено 39 млн. тенге.

В рамках третьего направления планируется выделение средств на развитие г. Жанаозен и другие важные мероприятия по жилищно-коммунальным расходам и общественной безопасности.

Нурлан Ногаев призвал всех присутствующих к сплочённости на пути построения нового Казахстана.

«Президент поставил перед нами задачу развивать гражданское общество и обеспечить прозрачность в деятельности государственных органов. А это означает, что наша главная сила в справедливости и открытости. Только при наличии этих двух факторов мы сможем правильно использовать имеющиеся ресурсы и эффективно реализовывать наши планы», - подытожил Нурлан Ногаев.