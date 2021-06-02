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    12:12, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    Нурлан Нигматулин: Защита бизнеса от незаконного давления усиливается на законодательном уровне

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин уверен, что новые законодательные поправки, разработанные депутатами в КоАП, позволят усилить защиту отечественных предпринимателей от незаконного давления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    Соответствующий законопроект одобрен сегодня в первом чтении на пленарном заседании Мажилиса.

    Законопроектом, в частности, предусматривается дополнение в статье 62 Кодекса об административных правонарушениях, согласно которому срок давности для привлечения должностных лиц к административной ответственности за проведение незаконных проверок бизнеса увеличивается с двух месяцев до одного года.

    В настоящее время процесс обжалования результатов проверки госорганов занимает длительное время, вследствие чего истекают сроки давности привлечения к ответственности должностных лиц контрольно-надзорных органов, нарушивших законодательство в части проведения проверок субъектов предпринимательства.

    «Эта норма обеспечивает выполнение предвыборной программы партии «Nur Otan», где чётко обозначено, что будут приняты законы, направленные на прекращение незаконного вмешательства государственных органов в предпринимательскую деятельность. Кроме того, есть норма, позволяющая органам прокуратуры незамедлительно реагировать на жалобы предпринимателей, не перенаправляя их в другие государственные органы. Мы еще устанавливаем ответственность и за неисполнение постановлений прокурора. Таким образом, все это усиливает защиту бизнеса от незаконного давления», - отметил Нурлан Нигматулин.


    Теги:
    Закон и право Парламент Главная Мажилис
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