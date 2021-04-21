Нурлан Нигматулин: Законопроект расширяет доступ к образованию детям с особыми потребностями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин считает законопроект об инклюзивном образовании важным для обеспечения детей с особыми потребностями равным доступом к качественному образованию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.

Своим мнением спикер Мажилиса поделился в ходе обсуждения на пленарном заседании законодательных поправок по вопросам инклюзивного образования.

«На 5-ом заседании Национального совета общественного доверия Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подчеркнул, что в Казахстане растёт количество детей с особыми образовательными потребностями. При этом же действующие нормы по функционированию подобных специализированных организаций устарели. Тогда Президент страны поручил обновить нормативы в данной сфере с учётом специфики регионов и современных стандартов. И одобренный сегодня нами законопроект направлен на решение этих задач», - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

По словам спикера Мажилиса, предусматривается, что для детей с особыми потребностями будут адаптироваться учебные программы, для них будут разрабатываться индивидуально-развивающие программы, вводиться психолого-педагогическое сопровождение. Кроме того, будет разработан подушевой норматив финансирования государственного образовательного заказа на психолого-педагогическую поддержку детей с ограниченными возможностями.

«Всё это позволит увеличить охват детей и расширить их возможности для получения образования. И после принятия закона исполнительные органы уже на местах должны будут обеспечить все необходимые условия для получения детьми с особыми потребностями равного доступа к качественному образованию», - отметил Нурлан Нигматулин.

Ранее сообщалось, что законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам инклюзивного образования» одобрили в первом чтении в Мажилисе.