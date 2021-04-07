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    11:56, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    Нурлан Нигматулин: Законопроект обеспечит механизмы запрета продажи и аренды земли иностранцам

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин высказался о законодательных поправках по вопросам земельных отношений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    Соответствующий законопроект сегодня одобрили в первом чтении депутаты Мажилиса на пленарном заседании.

    Законопроект подготовлен в порядке законодательной инициативы Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

    «Одобрив сегодня в первом чтении данный законопроект, мы тем самым поддержали законодательную инициативу Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева по вопросам земельных отношений. Полный законодательный запрет на продажу и аренду земли иностранцам – это предельно чёткий ответ на один из важнейших вопросов, волнующих казахстанское общество», - подчеркнул председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин.

    При этом, по словам спикера Мажилиса, принятие и реализация этого закона имеет большое значение, поскольку позволяет прекратить все неконструктивные дискуссии по этой теме и сосредоточиться на вопросах дальнейшей модернизации сферы землепользования.

    Законопроектом предусматривается введение запрета на обладание иностранцами, лицами без гражданства, иностранными юридическими лицами, юридическими лицами Республики Казахстан с иностранным участием, международными организациями, научными центрами с международным участием, а также кандасами земельными участками сельскохозяйственного назначения на праве частной собственности и на праве временного землепользования.

    В связи с этим из земельного законодательства исключаются материальные нормы права, регламентирующие вопросы предоставления прав на сельскохозяйственные земли иностранным землепользователям и совместным предприятиям, имеющим долю иностранного участия, а также кандасам.

    При этом предусмотрено, что право временного землепользования на земельные участки сельскохозяйственного назначения, предоставленные до 1 июля 2016 года на условиях аренды вышеуказанным землепользователям, действует до окончания срока действия договора аренды и не подлежит продлению.



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