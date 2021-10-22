Нурлан Нигматулин: Законопроект «Об Уполномоченном по правам человека» - в работе Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Палате предлагается обсудить в первом чтении пакет законопроектов, касающихся Уполномоченного по правам человека. Это проект закона «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан», а также законодательные поправки по вопросам его деятельности, в т.ч. в КоАП и Налоговый кодекс.

Законопроекты разработаны депутатами в целях определения на законодательном уровне правового статуса Уполномоченного по правам человека, принципов и гарантий его деятельности, а также компетенции по восстановлению нарушенных прав человека и гражданина.

Поправки в Бюджетный кодекс, УПК, ГПК, АППК, а также ряд законов связаны с предоставлением Уполномоченному по правам человека возможности обращаться в суд с исковым заявлением в защиту прав и свобод неограниченного круга лиц, нарушенных решениями или действиями (бездействием) госоргана, органов местного госуправления и самоуправления, должностных лиц, госслужащих.

Поправками в КоАП предусматривается обеспечение Уполномоченному по правам человека иммунитета, а дополнениями в Налоговый кодекс закрепляется освобождение от госпошлины иска, направляемого Уполномоченным.

В первом чтении депутаты Мажилиса рассмотрят законопроект «Об ответственном обращении с животными», а также сопутствующие поправки к нему.

Законопроект направлен на установление общих и специальных требований при обращении с животными, защиту животных от жестокого обращения, страдания и гибели, укрепление нравственности и гуманности общества.

Поправки вносятся в Уголовный кодекс, КоАП, законы «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», «О ветеринарии», а также «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира».

На пленарном заседании Палате предстоит определить профильным комитетам сроки подготовки заключений по новым законопроектам.

Среди поступивших в Мажилис – изменения в Закон «О международных договорах в Республике Казахстан», а также поправки в Налоговый кодекс и Закон о введении его в действие.