Нурлан Нигматулин: Законодательно усилен контроль за качеством и безопасностью вакцин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин на пленарном заседании Палаты в ходе рассмотрения в первом чтении проекта Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» подчеркнул важность повышения контроля качества вакцин на всех этапах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Так, обеспокоенность депутатов вызывает невозможность в настоящее время уполномоченного органа проводить внеплановую проверку без уведомления объектов, занимающихся производством, хранением, закупом, транспортировкой, реализацией и использованием лекарств.

Спикер Мажилиса отметил, что депутаты неоднократно при обсуждении проекта Кодекса на заседаниях рабочей группы, на встречах с общественностью ставили вопрос о необходимости расширить полномочия контролирующих органов - Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг. По словам Нурлана Нигматулина, предъявляются жёсткие требования к этому учреждению, но при этом на сегодняшний день его сотрудники не могут, не предупредив проверяемого, и «ногой к нему ступить».

«Их, что называется, обложили со всех сторон. Вопрос вакцинации – это один из самых острых вопросов, который активно обсуждается в обществе. И основным аргументом противников обязательных прививок является недоверие к качеству вакцин. И для этого, прежде всего, необходимо усилить контроль за качеством вакцин, причём, на всех этапах», - подчеркнул председатель Мажилиса.

В связи с этим депутаты предложили внести в закон норму об усилении полномочий Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг. Это позволит сотрудникам Комитета беспрепятственно заходить как в медицинские учреждения, так и к поставщикам вакцин, вне зависимости от форм собственности. По мнению Нурлана Нигматулина, они должны иметь право проверять, как проводится транспортировка, осуществляется хранение и как используются вакцины.

«Полагаю, что такой подход ни у кого не вызовет возражений, и у бизнесменов в том числе. Ведь охрана здоровья граждан, и, конечно же, прежде всего, детей, должны иметь приоритет над интересами бизнеса», - подчеркнул председатель Мажилиса.

После обсуждения депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении проект Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» с сопутствующими поправками.

Подводя итог работы, проделанной мажилисменами при подготовке законопроектов к рассмотрению, председатель Мажилиса напомнил, что нормы активно обсуждались депутатами на различных площадках в различных регионах страны с представителями Министерства здравоохранения, непарламентских партий, НПО, медицинской общественности и гражданского общества.

«В результате обсуждений, многих дискуссий, сопоставления различных мнений и предложений по всем проблемным нормам была найдена компромиссная редакция. Таким образом, в работе над законопроектом мы постарались учесть мнение всего гражданского общества. И совместными усилиями депутатов, разработчиков и, конечно же, представителей медицинской общественности сегодня подготовлен такой проект Кодекса «О здоровье народа», который после его принятия на деле обеспечит повышение доступности, повышение качества медицинских услуг в нашей стране», - подчеркнул Нурлан Нигматулин.