Нурлан Нигматулин: Закладываются новые механизмы борьбы с автоугонами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин призвал шире использовать возможности современных цифровых технологий для борьбы с хищениями автотранспортных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса в ходе рассмотрения законопроекта о ратификации изменений в Соглашение о сотрудничестве государств СНГ в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата проблема получила всестороннее обсуждение.

Депутаты подняли в целом вопросы межгосударственных механизмов, а также мер для пресечения преступных схем.

Согласно данным МВД, за последние 15 лет в Казахстане украдено 40 303 машины. Из них обнаружено в странах СНГ лишь 223 автомашины, а возвращено в Казахстан 66.

По словам спикера Мажилиса, необходимо навести порядок с утечкой персональных данных на автомобили, находящиеся в системе МВД.

При этом Нурлан Нигматулин отметил, что после ратификации рассматриваемого законопроекта казахстанская полиция получит все инструменты для того, чтобы совместно с коллегами из других стран СНГ навести порядок в этих вопросах.

«Конечно, работать с данными, осуществлять обмен ими должны законопослушные сотрудники, которые, что называется, «не сольют» такую информацию преступникам. Сегодня в сельском хозяйстве на крупный рогатый скот чипы ставят. В результате, скотокрадство сильно уменьшилось. А у нас автомобили исчезают… Не иголка же в стоге сена», - сказал спикер Мажилиса.

В ходе обсуждения законопроекта депутаты также подняли вопрос, почему согласно поправкам на нашу страну не распространяется обязанность формирования и поддержания интегрированной информационной базы данных сведениями об автомобилях, пересекающих нашу госграницу.

Согласившись с невозможностью из-за огромного потока машин сверки VIN-кода каждого транспортного средства при пересечении госграницы, председатель Мажилиса высказался за использование в этой работе современных технических средств.

«У МВД есть такой инструмент, как ориентировки. Занесите их в информационную базу на погранпереходах, поставьте там видеокамеры с высоким техническим разрешением (сегодня такие стоят на въезде в Нур-Султан и Алматы, в крупные областные центры). И система, распознав по номеру, даёт сигнал: такой-то автомобиль, пересекающий границу, находится в ориентировке. Как только подаётся сигнал, сразу закрывается шлагбаум. Выделяйте этот автомобиль из общего потока на площадку для необходимых проверок. Такая процедура подробной проверки займёт не больше 10 минут», - сказал Нурлан Нигматулин.

Отметив, что такая система эффективно применяется в МВД, спикер Мажилиса предложил её использовать и в Погранслужбе.

«Кстати, вот практическая реализация программы цифровизации. XXI век. Тогда и оговорок этих не нужно будет», - резюмировал Нурлан Нигматулин.

Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили проект Закона «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата от 25 ноября 2005 года».



