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Нурлан Нигматулин выступил на заседании Парламентской Ассамблеи ОДКБ

15 Июня 2020 15:27
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Нурлан Нигматулин выступил на заседании Парламентской Ассамблеи ОДКБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин в режиме видеоконференции принял участие в заседании Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

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Очередное выездное заседание Совета должно было состояться в Душанбе, однако из-за пандемии коронавируса обсуждение вопросов повестки дня состоялось в режиме видеоконференции.

В заседании приняли участие спикеры парламентов и палат из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также наблюдатели в ПА ОДКБ – парламентарии из Сербии и Афганистана.

В частности, рассмотрен проект Программы деятельности Парламентской Ассамблеи по сближению и гармонизации национального законодательства государств ОДКБ на 2021–2025 годы.

Выступая на заседании, Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул, что документ охватывает широкий спектр тем и направлений, нацеленных на расширение нормативно-правовой базы и совершенствование научно-методического обеспечения деятельности Ассамблеи.

Проект Программы будет рассмотрен в постоянных комиссиях ПА ОДКБ и национальных парламентах.

«При разработке модельного законодательства необходимо руководствоваться принципами и целями Договора о коллективной безопасности и Устава ОДКБ, а также учитывать национальное законодательство государств-членов Организации», - считает Нурлан Нигматулин.

Кроме того, участники заседания были проинформированы об итогах осенней сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, обстановке в зоне ответственности Организации, мерах по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности, а также ратификации международных договоров, заключенных в рамках ОДКБ.



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#ОДКБ   #Мажилис  
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