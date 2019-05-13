Нурлан Нигматулин высказался за развитие межпарламентского сотрудничества с Ливаном

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Мажилисе председатель палаты Нурлан Нигматулин принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Ливанской Республики в Казахстане Жискара Эл Хури. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Собеседники обсудили актуальные вопросы казахстанско-ливанского сотрудничества, в том числе и на межпарламентском уровне.

Как отметил спикер Мажилиса, Ливан - важный партнер Казахстана на Ближнем Востоке и отношения между двумя странами развиваются в духе конструктивного диалога и взаимопонимания.

Особое внимание в ходе беседы уделено теме укрепления глобального мира и безопасности. Нурлан Нигматулин подчеркнул, что этим вопросам, приоритетность которых заложена Первым Президентом Казахстана-Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, наша страна всегда придает большое значение. Вкладом Казахстана в обеспечение международной безопасности, по словам председателя Мажилиса, является и предоставление площадки для переговоров по сирийскому урегулированию, и участие в Ливане казахстанского миротворческого контингента в миссии ООН по поддержанию мира.

Говоря о взаимодействии между казахстанскими и ливанскими парламентариями, Нурлан Нигматулин выразил заинтересованность в его развитии.

По мнению председателя Мажилиса, укреплению межпарламентского партнерства будет способствовать участие делегации Национальной Ассамблеи Ливана в IV совещании спикеров парламентов стран Европы и Азии «Большая Евразия. Диалог. Доверие. Партнерство», которое состоится в городе Нур-Султане 23-24 сентября, а также обмен визитами на уровне профильных комитетов и групп по сотрудничеству.

Посол Ливана, говоря о казахстанско-ливанских отношениях, отметил, что они находятся на высоком уровне, и выразил готовность Ливана и в дальнейшем их расширять.

По словам Жискара Эл Хури, Ливан высоко ценит миротворческие инициативы Казахстана и вклад нашей страны в укрепление международной безопасности.