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Нурлан Нигматулин встретился со спикером Парламента Турции

8 Октября 2018 14:45 151
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Нурлан Нигматулин встретился со спикером Парламента Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Активизировать межпарламентское сотрудничество договорились Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин и спикер Великого Национального Собрания Турции Бинали Йылдырым в ходе встречи в Анталье на полях  Третьего совещании спикеров парламентов стран Евразии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

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Как подчеркнули собеседники, благодаря совместной эффективной работе, основанной на взаимопонимании лидеров двух стран Нурсултана Назарбаева и Реджепа Тайипа Эрдогана, Казахстан и Турция достигли высоких результатов в укреплении многопланового сотрудничества. Налажен интенсивный политический диалог, выстроены глубокие экономические связи, эффективно развивается взаимодействие во всех сферах сотрудничества. По словам спикера Мажилиса, мощный импульс казахско-турецким отношениям придали официальный визит Президента Турции в Казахстан в сентябре 2017 года и официальный визит Президента Казахстана в Турцию в сентябре этого года.

В свете основных направлений, обозначенных Президентом нашей страны Нурсултаном Назарбаевым в своем Послании народу Казахстана 5 октября, по мнению Председателя Мажилиса, перспективными сферами двустороннего сотрудничества могли бы стать транспорт и логистика, туризм, сельское хозяйство.

Нурлан Нигматулин и Бинали Йылдырым выразили уверенность, что активизация взаимодействия казахстанских и турецких парламентариев, будет способствовать всестороннему развитию взаимовыгодного сотрудничества между Астаной и Анкарой.

 

 

 

 

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Ключевые слова: Мажилис, Внешняя политика Казахстана, Турция,
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