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    Нурлан Нигматулин встретился с послом ФРГ в Казахстане Тило Клиннером

    1 Апреля 2021, 10:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин обсудил перспективы казахстанско-германского сотрудничества с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в Казахстане Тило Клиннером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

    Отметив, что в следующем году исполняется 30 лет установления дипломатических отношений между двумя странами, Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул, что уровень двустороннего стратегического партнёрства достигнут благодаря Первому Президенту-Елбасы Нурсултану Назарбаеву. По словам Председателя Мажилиса, перспективные направления взаимодействия на ближайшие годы определены в ходе визитов Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Германию.

    В свою очередь Тило Клиннер отметил, что Первый Президент Казахстана всегда стремился к углублению казахстанско-германских отношений, а визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Германию придал двустороннему сотрудничеству дополнительный импульс.

    По словам дипломата, Казахстан – одна из немногих стран, с которыми у Германии в 2020 году торгово-экономическое взаимодействие имеет более высокие результаты, чем даже в 2019 году.

    Собеседники подчеркнули важность развития и межпарламентского диалога.

    Нурлан Нигматулин рассказал об особенностях работы депутатов Мажилиса VII созыва, отметив при этом новые возможности, связанные с закреплением на законодательном уровне института парламентской оппозиции, широкую представленность женщин, а также создание при Мажилисе Межпартийного совета, в который вошли все партии, зарегистрированные в Казахстане.

    Спикер Мажилиса и Посол Германии выразили уверенность, что активизация межпарламентских контактов будет способствовать дальнейшему укреплению казахстанско-германских отношений.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Мажилис Германия
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