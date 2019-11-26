Нурлан Нигматулин встретился с педагогической общественностью столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин встретился с педагогической общественностью Нур-Султана. Главной темой встречи стали основные нормы законопроекта «О статусе педагога», над которым сейчас работают депутаты Мажилиса, передает МИА «Казинформ».

Встреча с учителями состоялась в одной из столичных школ, где собрались представители педагогической общественности, члены рабочей группы по законопроекту «О статусе педагога», представители министерства образования и науки.

«Есть поручения Елбасы Нурсултана Назарбаева и Президента Касым-Жомарта Токаева о сокращении нагрузки на педагогических работников и учащихся, стимулах для учителей, освобождению от несвойственных им функций. Уже несколько месяцев законопроект внимательно и всесторонне рассматривается всеми комитетами Мажилиса», - сказал председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, обращаясь к педагогам.

По словам спикера Мажилиса, рабочей группой проведено 21 заседание, на которых уже рассмотрено свыше 100 поправок. Вместе с тем, для того чтобы были учтены все аспекты тех или иных норм, а также для их более точной формулировки, парламентарии инициировали данную встречу.

Прежде всего, речь шла о защите педагогов от принуждения их к исполнению несвойственных им функций. Формулировка данной нормы, по мнению Нурлана Нигматулина, не должна допускать двоякого прочтения.

Не менее важной задачей, по словам парламентариев, выступает установление запрета на проведение необоснованных проверок.

Отметив, что решение этой задачи предусмотрено в рассматриваемом законопроекте, спикер Мажилиса обратил внимание на важность четкого перечня законных проверок и закрепления степени ответственности чиновников, допускающих неплановые проверки.

В ходе встречи также подняты вопросы защиты чести и достоинства педагогов.

Особое внимание уделено такому вопросу, как нормативная учебная нагрузка. Как отметил спикер Мажилиса, при решении задачи сокращения нагрузки на учителей, необходимо продумать и снижение недельной нагрузки на учеников.

Представители педагогической общественности проявили большой интерес в обсуждении актуальных норм законопроекта.

По завершению встречи Нурлан Нигматулин подчеркнул, что все высказанные в ходе обсуждения мнения и предложения педагогов будут проанализированы и максимально учтены в ходе подготовки законопроекта, чтобы получить качественный, всесторонне проработанный и работающий закон.

Пришедшие на встречу педагоги поблагодарили за состоявшийся разговор, подчеркнув его важность и своевременность.