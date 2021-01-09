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    Нурлан Нигматулин встретился с международными наблюдателями

    9 Января 2021, 15:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин встретился с вице-спикером Палаты депутатов Парламента Чехии Войтехом Филипом, прибывшим в нашу страну в качестве международного наблюдателя за выборами депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    В ходе беседы Председатель Мажилиса подчеркнул, что в нашей стране предприняты все необходимые меры, включая противоэпидемиологические, для проведения честных, открытых и справедливых выборов в соответствии с международными стандартами.

    При этом Нурлан Нигматулин отметил, что кандидаты в депутаты Мажилиса представляют разные политические силы. По словам Спикера Мажилиса, это свидетельствует о конкурентоспособности предстоящих выборов. Нурлан Нигматулин также акцентировал внимание, что в соответствии с выборным законодательством Казахстана полностью соблюдена гендерно-возрастная квота во всех партийных списках. Кроме того, речь шла и о процессах модернизации политической системы страны, в результате чего упрощён порядок регистрации политических партий, внедряется институт парламентской оппозиции.

    В свою очередь Заместитель Председателя Палаты депутатов Парламента Чехии Войтех Филип, отметив, что не первый раз в качестве наблюдателя за выборами в нашей стране, выразил уверенность, что и предстоящие завтра выборы пройдут, как и прежде, демократично и дадут хорошие результаты.

    Собеседники также обсудили вопросы казахстанско-чешского сотрудничества, существенный вклад в развитие которого вносят и парламентарии двух стран.

    Автор:

    Астана Мажилис Выборы-2021
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