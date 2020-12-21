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    Нурлан Нигматулин встретился с медицинской и педагогической общественностью Карагандинской области

    21 Декабря 2020, 15:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурлан Нигматулин встретился с медицинской и педагогической общественностью Карагандинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

    Как подчеркнул Нурлан Нигматулин, в рамках социальной модернизации, инициированной Елбасы, Лидером партии Нурсултаном Назарбаевым и реализуемой сегодня Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, «Nur Otan» в приоритете своих задач видит создание возможностей для получения казахстанцами качественного образования и медицинских услуг.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Образование Мажилис Нур Отан Здравоохранение Китай Общество
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