Нурлан Нигматулин встретился с карагандинскими шахтёрами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурлан Нигматулин в рамках предвыборной агитационной кампании партии «Nur Otan» встретился с шахтёрами Карагандинской области. Разговор о приоритетах партийной программы состоялся в забое шахты имени Костенко, передает МИА «Казинформ».

Речь шла, прежде всего, об условиях труда, повышении его безопасности и снижении производственного травматизма. Как отметил Нурлан Нигматулин, эти вопросы всегда на контроле партии «Nur Otan».

«К шахтёрам и металлургам как людям, которые знают истинную цену труда, всегда особое внимание Елбасы, Лидера партии «Nur Otan» Нурсултана Абишевича Назарбаева. В рамках реализации политики занятости Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева партия видит задачи по достойной оплате труда и увеличению доходов населения в числе приоритетных», - сказал Нурлан Нигматулин.





В настоящее время вопросы защищённости работников закреплены правовыми нормами Трудового кодекса, законопроекта о промышленной безопасности, введением аттестации аварийно-спасательных служб.

Разговор о социальной поддержке, обеспечении жильём, модернизации производств продолжился уже в нарядной шахты имени Костенко.







