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    Нурлан Нигматулин вручил госнаграды мажилисменам ко Дню независимости

    13 Декабря 2019, 11:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня независимости в Мажилисе состоялась торжественная церемония награждения депутатов и сотрудников аппарата государственными наградами, присвоенными Указом Президента. От имени Главы государства госнаграды вручил председатель палаты Нурлан Нигматулин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

    Вручая награды, спикер Мажилиса подчеркнул, что все достижения нашей страны за 28 лет независимости – это результат деятельности Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева, стратегический курс которого сегодня продолжает Глава государства Касым-Жомарт Токаев, создавая условия для успешного развития страны.

    Свой вклад в развитие Казахстана внес и депутатский корпус.

    За заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами награды получили: орден «Парасат» - депутаты Мажилиса Аскар Базарбаев и Глеб Щегельский, орден «Құрмет» - заместитель руководителя аппарата Мажилиса Дархан Медеубай. Медалью «Ерен еңбегі үшін» отмечены заслуги депутатов Мажилиса Ивана Клименко, Мансурхана Махамбетова, Тараса Хитуова, Петра Шарапева. Почетную грамоту Республики Казахстан получили сотрудники аппарата Мажилиса Аскар Жакыпов, Марат Садыков и Айнаш Ташимова.

    Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин вручил также награды Межпарламентской Ассамблеи СНГ и Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

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    Вчера же Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Акорде наградил орденом «Барыс» I степени депутата Мажилиса Сауытбека Абдрахманова, орденами «Парасат» также награждены депутаты Мажилиса Серик Сейдуманов и Артур Платонов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Мажилис День Независимости
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