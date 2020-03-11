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Нурлан Нигматулин: Вопрос дефицита кадров на селе будет решен законодательно

11 Марта 2020 13:25
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Нурлан Нигматулин: Вопрос дефицита кадров на селе будет решен законодательно

НУР-СУЛТАН - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин на пленарном заседании Палаты в ходе рассмотрения в первом чтении поправок по вопросам госслужбы отметил, что найдено законодательное решение проблемы дефицита кадров в селе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

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Обеспокоенность депутатов, в частности, вызывает ситуация с нехваткой госслужащих исполнительского уровня в сельской местности. Депутаты неоднократно поднимали эти вопросы и при рассмотрении законопроекта, предусматривающего внедрение бюджета 4-го уровня, и в депутатских запросах по итогам встреч в регионах, и в рамках правительственных часов.

Для ее решения законопроектом предлагается распространить нормы проекта «С дипломом в село» и на госслужащих.

Согласно информации Агентства по делам государственной службы, количество вакансий в госорганах сельских округов составляет порядка 900.

«Это достаточно большое количество, и принимаемая норма как раз должна способствовать ликвидации серьезного дефицита квалифицированных кадров», - считает Нурлан Нигматулин.

Речь идет, прежде всего, о главных и ведущих специалистах, то есть людях, на плечи которых, по словам спикера Мажилиса, ложится вся рутинная и тяжелая работа в акиматах.

Как подчеркнул председатель Мажилиса, эти специалисты контролируют работу сферы водоснабжения, освещения, строительства, коммуникации.

«Предлагаемая норма в полной мере обеспечивает принцип равных возможностей граждан», - сказал Нурлан Нигматулин.


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Ключевые слова: Мажилис,
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