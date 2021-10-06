Нурлан Нигматулин: В законе должны быть прописаны конкретные меры господдержки промышленности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин в ходе обсуждения законопроекта «О промышленной политике» высказался о механизмах государственной поддержки бизнеса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Законопроект «О промышленной политике» сегодня одобрен в первом чтении на пленарном заседании Мажилиса.

В ходе обсуждения депутаты Мажилиса предложили сократить количество институтов развития, которых в настоящее время семь, и передать их полномочия в части предоставления мер господдержки отечественных предпринимателей Фонду развития промышленности.

«Сегодня эти структуры превратились в мини-министерства, со своим штатом, со своим содержанием, которые недёшево обходятся бюджету. Думаю, можно и нужно внести в данный законопроект норму о том, что на базе одного из институтов развития государственные услуги бизнесу должны оказываться по принципу «одного окна»», - сказал спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.

При этом председатель Мажилиса предложил разработчикам законопроекта изучить как опыт других стран, так и использовать зарекомендовавшие себя механизмы организации работы в некоторых отечественных институтах.

«Когда промышленник обращается в институт развития, выполняющий функцию «одного окна», он должен получить необходимую информацию, все необходимые консультации для получения мер государственной поддержки, помощь в подготовке и оформлении необходимых документов. Все эти услуги должны быть стандартизированы», - считает Нурлан Нигматулин.

Обсуждение вопросов господдержки продолжено и в связи с таким новшеством законопроекта, как предоставление мер господдержки в обмен на выполнение предприятием встречных обязательств.

По мнению депутатов, основные виды и типы встречных обязательств должны быть прописаны в законе.

«Если принять норму по встречным обязательствам в том виде, как это изложено в правительственном варианте законопроекта, то для предпринимателей возникают дополнительные риски, связанные с содержанием этих обязательств», - считает спикер Мажилиса.

По мнению Нурлана Нигматулина, предпринимателю невозможно планировать развитие своего бизнеса, рассчитывать на финансовую господдержку без четкой информации о встречных обязательствах.

«Более того, правительственный вариант предлагает схему, согласно которой создаются условия, при которых предприниматель должен идти на поклон к чиновнику и молиться, чтобы этот чиновник, что называется, не «загнул» эти встречные требования так, что завтра весь его бизнес остановится. Ведь понятно, что, дай чиновнику право бесконтрольно принимать решение, это сразу создает возможность коррупционного правонарушения. Поэтому оставлять эту норму в правительственной редакции нельзя», - отметил председатель Мажилиса.

Нурлан Нигматулин предложил до второго чтения норму по встречным обязательствам дополнить четким, ясным, понятным определением видов и типов таких обязательств.

«Бизнес должен быть защищен от возможного «навязывания» ему невыполнимых обязательств при получении мер государственной поддержки», - сказал спикер Мажилиса.

По мнению депутатов, в законопроект также необходимо заложить принципы и критерии обеспечения отечественным сырьем предприятий обрабатывающей промышленности.