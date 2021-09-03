Нурлан Нигматулин: В работе Мажилиса – законопроект о противодействии финансированию терроризма

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Палата рассмотрит ратификационный законопроект - Протокол по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря.

Протокол направлен на проведение эффективных и открытых процедур оценки воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте планируемой деятельности с целью предотвращения, снижения и контроля загрязнения морской среды и суши, содействия сохранению биоразнообразия Каспийского моря, рационального использования его природных ресурсов.

Принятие законопроекта позволит, в частности, проводить процедуры оценки воздействия на окружающую среду перед принятием решения по разрешению или проведению планируемой деятельности, которые могут вызвать значительное трансграничное воздействие, а также обеспечить эффективное участие общественности в процедуре оценки, начиная с её начальной стадии.

Депутатам предстоит определить сроки подготовки заключений по новым законопроектам.

Среди поступивших в Мажилис – законодательные поправки по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

В этом ряду и пакет ратификационных законопроектов. Это Факультативный протокол к Конвенции о правах инвалидов, а также поправки в Соглашение Казахстана с Россией о создании на космодроме «Байконур» космического ракетного комплекса «Байтерек».