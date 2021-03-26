Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Нурлан Нигматулин: В работе Мажилиса – Соглашение по вопросам безопасности продукции стран ЕАЭС

    26 Марта 2021, 11:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания Палаты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    Депутатам предлагается рассмотреть ратификационный законопроект – Соглашение о порядке обращения в рамках ЕАЭС продукции, требования к которой не установлены техническими регламентами ЕАЭС, и правилах обеспечения безопасности такой продукции.

    Принятие данного Соглашения будет способствовать реализации положений Договора о Евразийском экономическом союзе в части обеспечения безопасности продукции, выпускаемой на территории Союза.

    В проект повестки пленарного заседания также включен во втором чтении законопроект с сопутствующими поправками «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора».

    Кроме того, на заседании Бюро рассмотрен также вопрос о составе групп по сотрудничеству между Мажилисом седьмого созыва и парламентами зарубежных стран.


    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Мажилис Экономика ЕАЭС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Турецкие инвесторы заинтересованы в производстве медной катанки на территории СЭЗ «Морпорт Актау»
    Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 11,6%
    Какие продукты подорожали по итогам апреля в Казахстане
    Международный форум инвесторов проходит в Алматы
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
    5 Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    Новости партнеров