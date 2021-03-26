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Нурлан Нигматулин: В работе Мажилиса – Соглашение по вопросам безопасности продукции стран ЕАЭС

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
26 Марта 2021, 11:41
Нурлан Нигматулин: В работе Мажилиса – Соглашение по вопросам безопасности продукции стран ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания Палаты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Депутатам предлагается рассмотреть ратификационный законопроект – Соглашение о порядке обращения в рамках ЕАЭС продукции, требования к которой не установлены техническими регламентами ЕАЭС, и правилах обеспечения безопасности такой продукции.

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Принятие данного Соглашения будет способствовать реализации положений Договора о Евразийском экономическом союзе в части обеспечения безопасности продукции, выпускаемой на территории Союза.

В проект повестки пленарного заседания также включен во втором чтении законопроект с сопутствующими поправками «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора».

Кроме того, на заседании Бюро рассмотрен также вопрос о составе групп по сотрудничеству между Мажилисом седьмого созыва и парламентами зарубежных стран.


Правительство РК   Мажилис   Экономика   ЕАЭС  
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