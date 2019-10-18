Нурлан Нигматулин: в приоритете депутатов – поручение Елбасы решать системные проблемы населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось Бюро Мажилиса, на котором обсуждены задачи, обозначенные Первым Президентом Казахстана-Елбасы, Председателем партии «Nur Otan» Нурсултаном Назарбаевым на совещании с участием депутатов-членов фракции и Правительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.

Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на таких поручениях Елбасы, как продолжение жёсткого контроля выполнения Предвыборной платформы партии, Плана Нации, всех государственных программ, а также повышение качества выездной работы депутатов.

«Выезды депутатов в регионы для встреч с населением не должны носить формальный характер. Все системные проблемы, которые будут подниматься казахстанцами на встречах с депутатами, надо тщательно анализировать. При необходимости, надо направлять их в Правительство для принятия соответствующих мер по их решению. Если же необходимы будут меры законодательного характера, нам надо инициировать соответствующие поправки. В целом, все мы должны соблюдать требование Елбасы быть публичными и доступными для граждан», - сказал Нурлан Нигматулин.

С учетом высказанных приоритетов сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов.

На обсуждение Палаты вносится пакет финансовых законопроектов. Это, прежде всего, проект республиканского бюджета на 2020 – 2022 годы.

Главный финансовый документ страны направлен на продолжение реализации поручений Первого Президента в Послании народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», инициатив Елбасы, озвученных на XVIII Съезде партии «Nur Otan», Пяти новых социальных инициатив и предвыборной платформы Президента Казахстана «Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс».

Предусматриваются, в частности, расходы на повышение статуса педагога, обеспечение населенных пунктов качественной питьевой водой, развитие дорог местного значения, газификацию и др.

В пакете также проекты законов «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2020 – 2022 годы» и «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2020 – 2022 годы».