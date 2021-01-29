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    12:04, 29 Январь 2021 | GMT +6

    Нурлан Нигматулин: в повестке Мажилиса – законопроект по оптимизации работы местного госуправления

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания Палаты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    Депутаты рассмотрят в первом чтении законодательные поправки по вопросам расширения самостоятельности и ответственности районных, городских и сельских уровней власти.

    Законопроект направлен на развитие местного государственного управления и самоуправления, в том числе на передачу дополнительных функций и доходных полномочий местным органам власти для повышения оперативности в решении текущих вопросов местного значения.


    В проекте повестки пленарного заседания и ратификационные законопроекты. Это Найробийская международная конвенция об удалении затонувших судов 2007 года, а также Договор Казахстана с Болгарией о передаче осужденных лиц.


    Теги:
    Закон и право Парламент Права человека Главная Общество Мажилис
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