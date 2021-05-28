РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:58, 28 Май 2021 | GMT +6

    Нурлан Нигматулин: В повестке дня Мажилиса – вопросы развития земельных отношений

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    Палате предлагается обсудить в первом чтении пакет законодательных поправок.

    Среди них – разработанные депутатами изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях.

    Законопроект направлен на законодательное установление административной ответственности и решение проблем правоприменительной практики по некоторым категориям дел, касающихся, в частности, дискриминации в отношении работников направляющей стороны, незаконного проникновения на опасные производственные объекты, незаконного проведения проверок субъектов предпринимательства и др.

    В первом чтении депутатам предстоит рассмотреть законодательные поправки по вопросам развития земельных отношений.

    Законопроект разработан в целях исполнения поручений Главы государства, а также с учётом деятельности Комиссии по земельной реформе.

    Законопроект направлен на совершенствование земельного законодательства, регулирование института аренды земель сельхозназначения и усиление государственного контроля за использованием земель.


    Для обсуждения в первом чтении в повестку пленарного заседания Мажилиса также предложено включить законодательные изменения относительно перераспределения полномочий между уровнями государственного управления, разработанные в целях повышения эффективности госуправления.

    Во втором чтении на рассмотрение Мажилиса вносятся разработанные депутатами законодательные поправки по вопросам усиления борьбы с рейдерством, защиты предпринимательской деятельности от незаконного вмешательства государственных органов и должностных лиц и усиления мер, препятствующих нелегальному обороту драгоценных металлов.


    Теги:
    Сельское хозяйство Парламент Земельный вопрос (законопроекты) Главная Политика Мажилис
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:16
    Палец с ноги на руку пересадили ребенку в Алматы
    Сегодня, 16:10
    В Австралии сентябрь стал самым засушливым за всю историю наблюдений с 1900 года
    Сегодня, 16:09
    Четыре автобусных маршрута в Астане изменили свое движение
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!