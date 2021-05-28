Нурлан Нигматулин: В повестке дня Мажилиса – вопросы развития земельных отношений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Палате предлагается обсудить в первом чтении пакет законодательных поправок.

Среди них – разработанные депутатами изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях.

Законопроект направлен на законодательное установление административной ответственности и решение проблем правоприменительной практики по некоторым категориям дел, касающихся, в частности, дискриминации в отношении работников направляющей стороны, незаконного проникновения на опасные производственные объекты, незаконного проведения проверок субъектов предпринимательства и др.

В первом чтении депутатам предстоит рассмотреть законодательные поправки по вопросам развития земельных отношений.

Законопроект разработан в целях исполнения поручений Главы государства, а также с учётом деятельности Комиссии по земельной реформе.

Законопроект направлен на совершенствование земельного законодательства, регулирование института аренды земель сельхозназначения и усиление государственного контроля за использованием земель.

Для обсуждения в первом чтении в повестку пленарного заседания Мажилиса также предложено включить законодательные изменения относительно перераспределения полномочий между уровнями государственного управления, разработанные в целях повышения эффективности госуправления.

Во втором чтении на рассмотрение Мажилиса вносятся разработанные депутатами законодательные поправки по вопросам усиления борьбы с рейдерством, защиты предпринимательской деятельности от незаконного вмешательства государственных органов и должностных лиц и усиления мер, препятствующих нелегальному обороту драгоценных металлов.