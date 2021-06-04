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    11:16, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    Нурлан Нигматулин: в повестке дня Мажилиса – отчет Правительства об исполнении бюджета

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    Палата обсудит отчёты Правительства и Счётного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2020 год.

    Во втором чтении Мажилису предстоит рассмотреть пакет законодательных поправок.

    Среди них – разработанные депутатами изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях.

    Здесь же законодательные новшества по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан.

    Во втором чтении в повестку предстоящего пленарного заседания Мажилиса включён законопроект, содержащий изменения и дополнения относительно развития земельных отношений.

    Законопроекты направлены на установление административной ответственности и решение проблем правоприменительной практики по некоторым категориям дел, касающихся, в частности, дискриминации в отношении работников направляющей стороны, незаконного проведения проверок субъектов предпринимательства. Кроме того, рассматриваемые депутатами поправки закрепляют на законодательном уровне повышение размеров государственных пособий по инвалидности, способствуют принятию мер по социальной защите и стимулированию трудоустройства, а также совершенствованию земельного законодательства, регулированию института аренды земель сельхозназначения и усилению государственного контроля за использованием земель.
    Теги:
    Правительство Правительство РК Закон и право Парламент Главная Мажилис
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