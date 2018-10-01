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Нурлан Нигматулин: Уточнение бюджета позволит начать реализацию поручений Президента
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня на пленарном заседании под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина Мажилис одобрил проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2018-2020 годы». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.
Подводя итоги обсуждения, спикер Мажилиса подчеркнул, что с принятием проекта Закона начинается практическое выполнение поручений Главы государства, данных на открытии четвертой сессии Парламента, а также в недавнем Послании народу Казахстана.
По словам Н.Нигматулина, это позволит уже в нынешнем году заложить основу для их успешной реализации в последующем.
Как отметил спикер Мажилиса, всего на реализацию Послания и других поручений Главы государства только в бюджете текущего года будет выделено 84 млрд. тенге, ещё 30 млрд. тенге - на развитие новой Туркестанской области и города республиканского значения - Шымкента.
«К примеру, только на этот год: на поддержку предпринимательства по программе «Дорожная карта бизнеса» направляется 5,6 млрд. тенге; на развитие агропромышленного комплекса страны - 19 млрд. тенге; и на обеспечение населения качественным и доступным жильём - 15 млрд. тенге», - сказал Н.Нигматулин.
Спикер Мажилиса подчеркнул важность эффективного освоения выделенных средств до конца года администраторами бюджетных программ как в центре, так и на местах.
«От этого будет зависеть рост благосостояния и качество жизни наших граждан, на что нас всегда нацеливает Глава государства», - отметил Нурлан Нигматулин.
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