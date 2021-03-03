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    Нурлан Нигматулин: Соглашение направлено на гармонизацию ставок акцизов на сигареты в странах ЕАЭС

    3 Марта 2021, 10:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин считает, что оперативное реагирование на изменение рынка при определении ставок акцизов на табачную продукцию будет способствовать как соблюдению интересов Казахстана, так и выполнению обязательств нашей страны в рамках соответствующего Соглашения ЕАЭС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    Законопроект «О ратификации Соглашения о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств-членов Евразийского экономического союза» одобрен сегодня на пленарном заседании Мажилиса.

    В соответствии с Соглашением с 2024 года страны ЕАЭС должны применять на сигареты индикативную ставку 35 евро за 1 тыс. шт. с правом отклонения на 20% в меньшую или большую сторону.

    При этом предусматривается поэтапная гармонизация акцизов на табачную продукцию.

    Вместе с тем, в ходе обсуждения Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин обратил внимание на ситуацию, если произойдет изменение курса национальной валюты по отношению к евро: как это скажется на ставке акциза на сигареты, а также отразится на розничных ценах.

    Как пояснил министр национальной экономики Асет Иргалиев, в случае резкого изменения курса каждая из стран-членов ЕАЭС имеет право обратиться в Евразийскую экономическую комиссию с просьбой пересмотреть индикативную ставку акцизов. И решение принимается при достижении полного консенсуса, т.е. когда все члены ЕАЭС будут согласны.

    «Это очень важный момент. Здесь многое будет зависеть от работников Министерства национальной экономики, а также наших представителей в Евразийской экономической комиссии, от их оперативной реакции на все изменения курса. Необходимо своевременно принимать меры с целью соблюдения, как интересов Казахстана, так и обязательств нашей страны в рамках данного Соглашения», - сказал Нурлан Нигматулин.

    Законопроект направлен на обеспечение условий для функционирования рынка табачной продукции в рамках ЕАЭС путём гармонизации ставок акцизов на табачную продукцию. Это позволит сдерживать рост нелегального оборота табачной продукции.


    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Мажилис Экономика ЕАЭС
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