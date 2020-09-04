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Нурлан Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса

4 Сентября 2020 12:10
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Нурлан Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания палаты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.

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Мажилис рассмотрит в первом чтении проект разработанных депутатами законодательных поправок по вопросам урегулирования сроков задержания при выдворении лиц за пределы Казахстана.

Также на обсуждение мажилисменов вносятся ратификационные законопроекты. Это дополнения в Соглашение между государствами-членами ШОС о проведении совместных военных учений. В этом ряду и дополнения в Конвенцию между Казахстаном и Люксембургом об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и капитал.

Палате предстоит назначить профильным комитетам сроки подготовки заключений по новым законопроектам. Это законодательные поправки в Закон «О нотариате». Среди поступивших в Мажилис и ратификационные законопроекты: Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС, а также поправки в Договор об Объединенной коллегии таможенных служб государств-членов Таможенного союза.


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