Нурлан Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина состоялось Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания палаты. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

На обсуждение депутатов вносится в I чтении проект Административного процедурно-процессуального кодекса с сопутствующими поправками. Документом устанавливаются правовые основы, принципы, правила осуществления административных процедур и судопроизводства в сфере публичных правоотношений. В законопроекте закладываются новые принципы при осуществлении административных процедур, в частности, соразмерности, приоритета прав, запрета на злоупотребление формальными требованиями. Кроме того, предусматривается принцип активной роли суда.

Как подчеркнул спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин, внедрение административной юстиции повысит доверие граждан к органам власти и в целом содействует развитию принципов «слышащего государства».

Палате предлагается рассмотреть также в I чтении проект законодательных поправок по вопросам государственной службы. Принятие законопроекта будет способствовать, в частности, совершенствованию конкурсных процедур, снижению риска возможного кадрового дефицита.

Во II чтении депутатам предстоит рассмотреть поправки относительно регулирования миграционных процессов. Законопроект направлен на создание благоприятных условий для этнических репатриантов, прибывающих на историческую Родину, построения эффективной системы внешней трудовой миграции, расширения правовой основы деятельности уполномоченных госорганов в сфере регулирования миграционных процессов и пресечения нелегальной миграции.

В проект повестки пленарного заседания Мажилиса включен также законопроект по вопросам гражданско-правовой ответственности в сфере использования атомной энергии.

Палате предстоит назначить профильному комитету срок подготовки заключения по новому законопроекту, поступившему в Мажилис. Это проект законодательных поправок по вопросам ипотечных займов в иностранной валюте и совершенствования регулирования субъектов рынка платежных услуг.