Нурлан Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов. Об этом передает МИА «казифнорм2 со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.
Палате предлагается обсудить пакет ратификационных законопроектов.
Это дополнительный протокол к Уставу Всемирного почтового союза.
Казахстан – полноправный член Всемирного почтового союза с 1992 года. Протокол направлен на выполнение принятых нашей страной обязательств по обеспечению международного почтового обмена и транзита международных почтовых отправлений Казахстана в рамках Всемирного почтового союза. Это позволит стимулировать развитие качественных, доступных, универсальных почтовых услуг.
В этом ряду и Соглашение Казахстана с Узбекистаном о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией.
По условиям соглашения стороны взаимодействуют в борьбе с незаконной миграцией в соответствии с законодательством и международными обязательствами своих государств.
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