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Нурлан Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса

24 Января 2020 11:49
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Нурлан Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов. Об этом передает МИА «казифнорм2 со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

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Палате предлагается обсудить пакет ратификационных законопроектов.

Это дополнительный протокол к Уставу Всемирного почтового союза.

Казахстан – полноправный член Всемирного почтового союза с 1992 года. Протокол направлен на выполнение принятых нашей страной обязательств по обеспечению международного почтового обмена и транзита международных почтовых отправлений Казахстана в рамках Всемирного почтового союза. Это позволит стимулировать развитие качественных, доступных, универсальных почтовых услуг.

В этом ряду и Соглашение Казахстана с Узбекистаном о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией.

По условиям соглашения стороны взаимодействуют в борьбе с незаконной миграцией в соответствии с законодательством и международными обязательствами своих государств.


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Ключевые слова: Мажилис,
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