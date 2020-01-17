Нурлан Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством спикера Мажилиса Парламента РК Нурлана Нигматулина состоялось Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.

Палате предлагается обсудить пакет ратификационных законопроектов.

Это договоры Казахстана с Бразилией о выдаче лиц, взаимной правовой помощи по уголовным делам. Договорами предусматривается сотрудничество двух государств по вопросам выдачи друг другу лиц, находящихся на территории одной Стороны и разыскивающихся компетентными органами другой Стороны для привлечения к уголовной ответственности. Среди направлений взаимодействия также оказание взаимной правовой помощи для разбирательств, связанных с уголовными делами.

Согласно проекту повестки пленарного заседания палате предстоит назначить сроки подготовки заключений по новым ратификационным законопроектам, поступившим в Мажилис. В их числе - поправки в Конвенцию между Казахстаном и Люксембургом об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и капитал. Также в этом ряду - Соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС и Соглашение об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и КНР.

Среди поступивших в Мажилис и законодательные поправки по вопросам регулирования цифровых технологий.