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вчера 23:50
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Нурлан Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.
Палате предлагается обсудить пакет ратификационных законопроектов.
Это Конвенция Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму.
В этом ряду и Протокол о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств (Женевский протокол).
В настоящее время участниками данного Протокола являются 140 государств. Призыв к принятию Женевского протокола содержится в соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН. Присоединение Казахстана к Женевскому протоколу покажет приверженность нашей страны таким принципам и целям, как аморальность химической и биологической войны, а также прямо запретит применение химического, биологического и токсичного оружия.
В проекте повестки пленарного заседания также вопросы о продолжении работы над пакетом ратификационных законопроектов. В этом ряду Протокол к Договору между Таджикистаном, Кыргызстаном, Казахстаном и Имаматом Исмаилитов по созданию Университета Центральной Азии, а также Соглашение Казахстана с Россией о предоставлении и условиях использования земельного участка на территории нашей страны в качестве района падения отделяющихся частей ракет-носителей при пусках с космодрома «Байконур».
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