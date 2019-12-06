Нурлан Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

В I чтении депутаты обсудят проекты законодательных поправок по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также относительно регулирования миграционных процессов.

Во II чтении Палате предлагается рассмотреть законодательные новшества по вопросам газа и газоснабжения.

Принятие законопроекта способствует расширению использования природного газа, реализации новых проектов в сфере электроэнергетики, связанных со строительством маневренных мощностей в энергодефицитных регионах, а также утверждению цены на газ для инвестиционных проектов, использующих газ для производства нефтегазохимической продукции.

В повестке пленарного заседания законопроект о ратификации Многосторонней конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения.

Палате предстоит назначить сроки подготовки заключений по новым законопроектам, поступившим в Мажилис. Это проекты законодательных поправок по вопросам деятельности общественных советов, а также относительно использования атомной энергии. Среди новых законопроектов и пакет ратификационных актов. Это договоры Казахстана: с ОАЭ и Бразилией о передаче осужденных лиц, с Украиной – о правовой помощи по уголовным делам. В этом ряду и Соглашение между Казахстаном и США о консульских привилегиях и иммунитетах, а также Рамочное соглашение о партнерстве (поправки к Рамочному соглашению о партнерстве между Казахстаном и Азиатским Банком Развития по усилению сотрудничества в целях экономической диверсификации, устойчивому развитию и всеобъемлющему росту нашей страны).