Нурлан Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина состоялось Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Палате предлагается обсудить в I чтении законодательные поправки по вопросам административно-территориального устройства, совершенствования системы государственного управления и межбюджетных отношений.

Принятие законопроекта позволит передать в местный бюджет поступления от корпоративного подоходного налога с малого и среднего бизнеса. Это усилит в регионах развитие МСБ и повысит доходы местных бюджетов.

Во II чтении депутаты рассмотрят проект закона с сопутствующими поправками «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия».

В проекте повестки пленарного заседания Мажилиса также ратификационные поправки в казахстанско-российский Договор аренды комплекса «Байконур».

Палате предстоит назначить сроки подготовки заключений по новым законопроектам, поступившим в Мажилис. Это поправки по вопросам железнодорожного транспорта и пакет ратификационных актов. В их числе - Протокол о присоединении Армении к Соглашению о введении единых форм паспорта транспортных средств. Кроме того, это казахстанско-армянское Соглашение в форме обмена нотами о порядке признания официальных документов, подтверждающих резидентство, выданных уполномоченными органами Казахстана и Армении в рамках двусторонней Конвенции об избежании двойного налогообложения. Здесь же и поправки в казахстанско-кыргызстанское Соглашение о порядке пребывания своих граждан на территории обеих стран.