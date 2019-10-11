Нурлан Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина состоялось Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Палате предлагается обсудить ратификационные законопроекты.

Среди них - Протокол о регистрах выбросов и переноса загрязнителей к Конвенции о доступе к информации, участию общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды.

Протокол является первым юридически обязательным международным документом о регистрах выбросов и переноса загрязнителей. Присоединение к нему способствует укреплению сотрудничества Казахстана с другими странами-членами ООН в рамках реализации Орхусской конвенции.

В пакете ратификационных актов также поправки в Соглашение Казахстана с Кыргызстаном о пунктах пропуска через государственную границу.

Поправками предусматривается, в частности, перевод статуса «двусторонний» на «многосторонний международный» автомобильных пунктов пропуска Токмок - автодорожный и Кен-Булун – автодорожный, Сартобе – автодорожный и Аухатты – автодорожный.

Законопроект направлен на развитие транзитно-транспортного потенциала, торгово-экономических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном. Его принятие позволит разгрузить автомобильные пункты пропуска «Карасу» и «Кордай», что положительно отразится на товарообороте государств Центрально-Азиатского региона.