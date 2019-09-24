Нурлан Нигматулин провел ряд встреч на полях 4-го совещания спикеров парламентов стран Евразии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин провел ряд двусторонних встреч на полях четвертого совещания спикеров парламентов стран Евразии «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство», которое проходит сегодня в столице Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.

В ходе встречи с председателем Федерального совета Парламента Австрии Карлом Бадером отмечены конструктивный диалог между двумя странами, торгово-экономическое, культурно-гуманитарное сотрудничество, а также взаимодействие в рамках международных и региональных организаций.

Нурлан Нигматулин и Карл Бадер высказались за дальнейшее укрепление и межпарламентских контактов.

На полях 4-го совещания председатель Мажилиса провел также переговоры со спикером Национального совета Намибии Маргарет Натали Менса-Уильямс, которая представляет на форуме Межпарламентский союз. Это одна из старейших парламентских организаций, которая отмечает в этом году свое 130-летие. Нурлан Нигматулин заверил собеседницу в заинтересованности казахстанских парламентариев расширять сотрудничество с организацией.





Также состоялись встречи со спикером Федерального национального совета ОАЭ Амаль Абдулла Аль-Кубейси, спикером Национального собрания Парламента Пакистана Асадом Кайсером.





Председатель Мажилиса выразил уверенность, что 4-ое совещание спикеров парламентов стран Евразии позволит укрепить доверие и сотрудничество между парламентами стран Европы и Азии.