Нурлан Нигматулин провел ряд встреч на полях 4-го совещания спикеров парламентов стран Евразии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин провел ряд двусторонних встреч на полях четвертого совещания спикеров парламентов стран Евразии «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство», которое проходит сегодня в столице Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.
В ходе встречи с председателем Федерального совета Парламента Австрии Карлом Бадером отмечены конструктивный диалог между двумя странами, торгово-экономическое, культурно-гуманитарное сотрудничество, а также взаимодействие в рамках международных и региональных организаций.
Нурлан Нигматулин и Карл Бадер высказались за дальнейшее укрепление и межпарламентских контактов.
На полях 4-го совещания председатель Мажилиса провел также переговоры со спикером Национального совета Намибии Маргарет Натали Менса-Уильямс, которая представляет на форуме Межпарламентский союз. Это одна из старейших парламентских организаций, которая отмечает в этом году свое 130-летие. Нурлан Нигматулин заверил собеседницу в заинтересованности казахстанских парламентариев расширять сотрудничество с организацией.
Также состоялись встречи со спикером Федерального национального совета ОАЭ Амаль Абдулла Аль-Кубейси, спикером Национального собрания Парламента Пакистана Асадом Кайсером.
Председатель Мажилиса выразил уверенность, что 4-ое совещание спикеров парламентов стран Евразии позволит укрепить доверие и сотрудничество между парламентами стран Европы и Азии.
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