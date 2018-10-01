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Нурлан Нигматулин провел переговоры со спикером Госдумы РФ
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин в рамках участия в третьем совещании спикеров парламентов стран Евразии встретился со спикером Государственной думы РФ Вячеславом Володиным, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Представительный форум, основная тема которого «Экономическое сотрудничество, окружающая среда и устойчивое развитие в Евразии» начал сегодня свою работу в Анталье (Турция).
Акцентировав внимание на эффективности и востребованности данной диалоговой площадки, собеседники отметили, что с каждым новым заседанием увеличивается количество участников и расширяется география представительства стран. В этом году в работе форума принимают участие порядка 40 стран и 5 международных организаций.
Говоря о взаимоотношениях Казахстана и России, Нурлан Нигматулин подчеркнул стратегический характер отношений между двумя странами, основанных на дружбе и активном взаимодействии Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и Президента России Владимира Путина. По словам спикера Мажилиса, это задает динамику работы парламентариев, которые готовы оказывать законодательную поддержку договоренностям глав двух государств.
Нурлан Нигматулин и Вячеслав Володин акцентировали внимание на актуальности темы, вынесенной на третье совещание спикеров парламентов стран Евразии. Казахстан и Россия находятся в едином экономическом пространстве. Отмечена также и важность вопросов экологии и охраны окружающей среды.
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