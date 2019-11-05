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    Нурлан Нигматулин провел переговоры с председателем Парламента Армении

    5 Ноября 2019, 10:07

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин обсудил вопросы укрепления межпарламентского сотрудничества со спикером Национального собрания Армении Араратом Мирзояном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.

    Встреча Н. Нигматулина и А. Мирзояна состоялась на полях Парламентской Ассамблеи ОДКБ, осенняя сессия которой проходит в эти дни в Ереване.

    Отметив дружественные казахстанско-армянские отношения, которые развиваются на принципах взаимовыгодного партнерства и доверия, Нурлан Нигматулин подчеркнул, что руководство Казахстана уделяет особое внимание укреплению двустороннего взаимодействия во всех сферах.

    По словам спикера Мажилиса, расширению двусторонних торгово-экономических связей способствует совместная работа в рамках Евразийского экономического союза.

    Говоря о казахстанско-армянских межпарламентских отношениях, спикер Мажилиса подчеркнул важность предстоящей совместной работы по законодательному обеспечению евразийской интеграции. Нурлан Нигматулин предложил своему армянскому коллеге также активно использовать потенциал парламентских групп по сотрудничеству и профильных комитетов парламентов для обмена опытом законотворческой деятельности.

    В ходе встречи собеседники обсудили и вопросы, связанные с укреплением взаимодействия в рамках ПА ОДКБ. Как отметил Арарат Мирзоян, совместная работа парламентариев способствует поиску решений на самые острые вызовы современности.

    Автор:

    ОДКБ Мажилис Армения ЕАЭС
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