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    Нурлан Нигматулин проголосовал на выборах депутатов в Мажилис от АНК

    11 Января 2021, 12:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин проголосовал на выборах депутатов Мажилиса, избираемых от Ассамблеи народа Казахстана. О МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    XXVIII сессия Ассамблеи народа Казахстана по выборам депутатов Мажилиса Парламента, избираемых АНК, завершилась в г.Нур-Султане.

    Совет АНК предложил девять кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента: Сауытбек Абдрахманов, Аветик Амирханян, Ильяс Буларов, Наталья Дементьева, Юрий Ли, Вакиль Набиев, Шамиль Осин, Владимир Тохтасунов, Абилфас Хамедов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Мажилис АНК Выборы-2021
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