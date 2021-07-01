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    Нурлан Нигматулин принял участие в работе Парламентской Ассамблеи ОДКБ

    1 Июля 2021, 13:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин уверен, что инициатива Президента Казахстана об учреждении института Специального представителя Генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества расширяет возможности взаимодействия Организации с соответствующими структурами ООН. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

    Сегодня в формате видеоконференции состоялось заседание Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ. Одной из его тем стала инициатива Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об учреждении нового института – Специального представителя Генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества.

    Как отметил выступивший на заседании Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, Казахстан выступает за дальнейшее укрепление и расширение международного взаимодействия для решения актуальных вопросов регионального и глобального характера.

    По словам Нурлана Нигматулина, в настоящее время ситуация в области региональной и глобальной безопасности усугубляется не только обострением традиционных вызовов и угроз безопасности, таких как терроризм и экстремизм, но и возникновением новых факторов влияния на геополитику и геоэкономику, связанных с развитием информационно-коммуникационных технологий, с феноменами гибридных и кибервойн.

    Спикер Мажилиса также акцентировал внимание на актуальности развития миротворческого потенциала ОДКБ.

    «В связи с этим реализация инициативы Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об учреждении должности Специального представителя Генерального секретаря ОДКБ по миротворчеству расширит возможности взаимодействия ОДКБ с соответствующими структурами Секретариата Организации Объединенных Наций, позволит на качественно новом уровне решать практические вопросы задействования миротворческого потенциала Организации, в том числе в миротворческой деятельности ООН», - выразил уверенность Нурлан Нигматулин.

    На заседании также рассмотрены приоритеты председательства Таджикистана в ОДКБ в 2021 году, ход ратификации международных договоров, заключённых в рамках ОДКБ, вопросы, касающиеся статуса партнёра ПА ОДКБ, итоги работы группы международных наблюдателей от ПА ОДКБ на выборах в Армении, Казахстане и Кыргызстане.

    Совет ПА ОДКБ организует деятельность Ассамблеи и состоит из руководителей парламентов (палат) Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

    В настоящее время статус наблюдателя при ПА ОДКБ имеют Народная Скупщина Республики Сербия, Волеси Джирга Национальной Ассамблеи Афганистана, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    ОДКБ Мажилис
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