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    Нурлан Нигматулин принял посла Великобритании

    11 Марта 2021, 12:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Мажилисе Председатель Палаты Нурлан Нигматулин принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Казахстане Майкла Гиффорда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Пресс-службу Мажилиса.

    Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.

    Отметив, что в следующем году исполняется 30 лет установления дипломатических отношений между Казахстаном и Великобританией, Спикер Мажилиса подчеркнул, что за это время налажен доверительный политический диалог, активно развивается торгово-экономическое и культурно-гуманитарное взаимодействие.

    При этом Нурлан Нигматулин акцентировал внимание, что особое значение, которое придаёт Первый Президент-Елбасы Нурсултан Назарбаев, а также Глава государства Касым-Жомарт Токаев укреплению казахстанско-британскому сотрудничеству, позволило вывести его на уровень стратегического партнёрства.

    По словам Спикера Мажилиса, развитию всестороннего взаимодействия будет способствовать и новое Соглашение о стратегическом сотрудничестве между Казахстаном и Великобританией, работа над которым ведётся в настоящее время.

    В свою очередь Майкл Гиффорд высоко оценил уровень двусторонних отношений, отметив их важное значение как для развития экономического партнёрства, так и межпарламентского взаимодействия. Посол подчеркнул, что Великобритания поддерживает реформы, которые проводит Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

    Нурлан Нигматулин и Майкл Гиффорд выразили уверенность, что активизация диалога между казахстанскими и британскими парламентариями принесёт взаимную пользу для двух государств.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Мажилис Великобритания
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