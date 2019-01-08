Нурлан Нигматулин принял посла Китая в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ ­- Сегодня в Мажилисе председатель палаты Нурлан Нигматулин принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Казахстане Сяо Чжана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Как подчеркнул в ходе беседы Нурлан Нигматулин, сегодня благодаря личной дружбе и регулярным контактам лидеров Казахстана и Китая Нурсултана Назарбаева и Си Цзиньпина двустороннее взаимодействие вышло на уровень стратегического партнерства.

По словам председателя Мажилиса, особый характер казахстанско-китайских отношений продемонстрировали исторические государственные визиты Президента Казахстана в Китай в июне 2018 года и Председателя КНР в нашу страну в 2013 году, когда было инициировано создание глобального проекта Экономического пояса Шелкового пути.

Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на результатах совместной работы по сопряжению программ «Нұрлы жол» с китайским проектом «Один пояс, один путь». В их числе - крупные инфраструктурные проекты сухой порт Хоргос, порт Актау, новый железнодорожный коридор «Казахстан - Туркменистан - Иран», международный транзитный коридор «Западная Европа - Западный Китай» и др.

Как отметил в свою очередь посол Китая Сяо Чжан, наступивший 2019 год будет очень важным и насыщенным для дальнейшего углубления двустороннего стратегического партнерства.

Отметив динамичный характер развития казахстанско-китайских отношений, Сяо Чжан подчеркнул, что сопряжение программ «Нұрлы жол» и «Один пояс, один путь» реализуется успешно именно благодаря мудрому руководству лидеров Казахстана и Китая.

По словам дипломата, сейчас выполняется 55 крупных инвестиционных индустриальных проектов и в нынешнем году планируется запустить ряд новых проектов.

Среди перспективных направлений посол Китая в Казахстане также назвал культурно-гуманитарное сотрудничество, туризм.

Спикер Мажилиса выразил уверенность и в важности развития казахстанско-китайского межпарламентского взаимодействия как важной составляющей двусторонних отношений.

Как отметил Нурлан Нигматулин, практический интерес представляет опыт китайских парламентариев законодательного обеспечения проводимой в Китае, прежде всего, реформы инновационного развития, а также экономических преобразований.