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Нурлан Нигматулин принял посла Китая в Казахстане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Мажилисе председатель палаты Нурлан Нигматулин принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Казахстане Сяо Чжана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.
Как подчеркнул в ходе беседы Нурлан Нигматулин, сегодня благодаря личной дружбе и регулярным контактам лидеров Казахстана и Китая Нурсултана Назарбаева и Си Цзиньпина двустороннее взаимодействие вышло на уровень стратегического партнерства.
По словам председателя Мажилиса, особый характер казахстанско-китайских отношений продемонстрировали исторические государственные визиты Президента Казахстана в Китай в июне 2018 года и Председателя КНР в нашу страну в 2013 году, когда было инициировано создание глобального проекта Экономического пояса Шелкового пути.
Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на результатах совместной работы по сопряжению программ «Нұрлы жол» с китайским проектом «Один пояс, один путь». В их числе - крупные инфраструктурные проекты сухой порт Хоргос, порт Актау, новый железнодорожный коридор «Казахстан - Туркменистан - Иран», международный транзитный коридор «Западная Европа - Западный Китай» и др.
Как отметил в свою очередь посол Китая Сяо Чжан, наступивший 2019 год будет очень важным и насыщенным для дальнейшего углубления двустороннего стратегического партнерства.
Отметив динамичный характер развития казахстанско-китайских отношений, Сяо Чжан подчеркнул, что сопряжение программ «Нұрлы жол» и «Один пояс, один путь» реализуется успешно именно благодаря мудрому руководству лидеров Казахстана и Китая.
По словам дипломата, сейчас выполняется 55 крупных инвестиционных индустриальных проектов и в нынешнем году планируется запустить ряд новых проектов.
Среди перспективных направлений посол Китая в Казахстане также назвал культурно-гуманитарное сотрудничество, туризм.
Спикер Мажилиса выразил уверенность и в важности развития казахстанско-китайского межпарламентского взаимодействия как важной составляющей двусторонних отношений.
Как отметил Нурлан Нигматулин, практический интерес представляет опыт китайских парламентариев законодательного обеспечения проводимой в Китае, прежде всего, реформы инновационного развития, а также экономических преобразований.
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