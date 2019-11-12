Нурлан Нигматулин принял государственного министра иностранных дел Индии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин принял государственного министра иностранных дел, государственного министра по делам Парламента Индии Велламвелли Муралидхарана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Отметив, что в текущем году исполнилось 10 лет установлению стратегического партнерства между двумя странами, спикер Мажилиса подчеркнул особое внимание, которое уделяет руководство Казахстана отношениям с Индией. При этом Нурлан Нигматулин выразил уверенность, что дальнейшее взаимодействие будет активно развиваться с учетом общности интересов.

Велламвелли Муралидхаран в свою очередь подчеркнул, что народ Индии благодарен Первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву за его внимание углублению и обновлению исторически сложившихся тесных связей с Индией.

По словам председателя Мажилиса, укреплению казахстанско-индийского сотрудничества способствуют и парламентарии, оказывая необходимую для этого законодательную поддержку.

Нурлан Нигматулин и Велламвелли Муралидхаран высказались за активизацию межпарламентских контактов. Как отметил спикер Мажилиса, практика регулярных встреч на уровне профильных комитетов и групп по сотрудничеству содействует обмену опытом законотворческой деятельности и установлению более тесных рабочих контактов.

Государственный министр по делам Парламента, отметив общий курс на укрепление взаимодействия с зарубежными парламентами, подчеркнул, что развитию межпарламентского диалога с Казахстаном придается особое значение.

Говоря в целом о казахстанско-индийском партнерстве, Нурлан Нигматулин отметил, что обе страны обладают значительным потенциалом для наращивания двустороннего товарооборота, развития экономически выгодных транспортных маршрутов. Большие возможности для двух стран и в рамках ЕАЭС, с которым Нью-Дели ведет переговоры по заключению Соглашения о зоне свободной торговли. Среди перспективных направлений - энергетика, информационные технологии, туризм, культурно-гуманитарная сфера. Показателем высокого политического доверия является совместная миротворческая деятельность в рамках миссии ООН в Ливане.