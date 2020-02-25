Нурлан Нигматулин принял делегацию Европарламента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин провел встречу с делегацией Европейского Парламента во главе с сопредседателем Комитета парламентского сотрудничества «Республика Казахстан – Европейский Союз» Фульвио Мартушелло. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Отметив, что Европейский союз – стратегический партнер нашей страны, спикер Мажилиса подчеркнул, что руководство Казахстана уделяет особое внимание сотрудничеству с Брюсселем. На долю Евросоюза приходится порядка половины казахстанского внешнеторгового оборота и инвестиций.

Нурлан Нигматулин выразил уверенность, что Соглашение о расширенном партнёрстве и сотрудничестве между Казахстаном и Европейским союзом, которое в полном объеме вступает в силу 1 марта, ознаменует начало нового этапа в истории двусторонних отношений.

В связи с этим, по словам председателя Мажилиса, особую значимость приобретает эффективное взаимодействие казахстанских и европейских парламентариев. Его развитию будут способствовать тесные рабочие контакты в рамках деятельности Комитета парламентского сотрудничества «Республика Казахстан – Европейский Союз», группы дружбы, которая впервые начала свою работу, а также по линии межпартийного взаимодействия.

Сопредседатель Комитета парламентского сотрудничества «Республика Казахстан – Европейский Союз» Фульвио Мартушелло подчеркнул, что в Европейском парламенте придают особое значение укреплению отношений с нашей страной, потому что Казахстан выступает стратегическим партнёром Европы и является лидером среди стран Центральной Азии.

При этом Фульвио Мартушелло отметил стремительные темпы развития нашей страны, а также большие шаги, которые делает Казахстан на пути укрепления прав человека. Высокую оценку члена Европейского парламента получили реформы в сфере правосудия, в частности, направленные на укрепление участия граждан в общественной жизни.

Нурлан Нигматулин также подчеркнул важность использования имеющегося потенциала для наращивания отношений, прежде всего, в сфере транспортной инфраструктуры, цифровизации, «зелёных» технологий, сельского хозяйства, экологии, туризма.



