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    Нурлан Нигматулин принимает участие в мероприятиях ТюркПА в Баку

    18 Декабря 2019, 09:08

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - Парламентская делегация во главе с Председателем Мажилиса Нурланом Нигматулиным принимает участие в мероприятиях Парламентской Ассамблеи Тюркоязычных стран (ТюркПА), которые проходят в г.Баку, Азербайджан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента РК Мажилиса.

    В программе – выступление Спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина на пленарном заседании «Парламентская дипломатия в тюркском мире: укрепление регионального сотрудничества в интересах мира и безопасности». Также будут обсуждены рекомендации постоянных комиссий ТюркПА, занимающихся вопросами экономического сотрудничества, социальным, культурным и гуманитарным темами, вопросами охраны окружающей среды и использования природных ресурсов, а также законодательством и международными отношениями.

    Кроме того, парламентарии рассмотрят модельные законы об охране нематериального культурного наследия тюркского мира, а также о туризме.

    Достигнутые соглашения и решения будут зафиксированы в Бакинской декларации.

    Предусматривается, что Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин проведет ряд встреч со своими зарубежными коллегами.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Мажилис Азербайджан
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